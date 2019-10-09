РИАМО – 9 окт. В Красногорске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территорий в поселке Нахабино, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Ранее было рассмотрена жалоба ООО «КУБ-Дизайн +» на действия территориального управления Нахабино администрации городского округа Красногорск Московской области и МКУ «Красногорский центр торгов» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территорий в Нахабине.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «КУБ-Дизайн +» обоснованной.

Кроме того, Московское областное УФАС России выдало территориальному управлению Нахабино администрации городского округа Красногорск и МКУ «Красногорский центр торгов» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.