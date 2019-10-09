РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Красногорска в среду проверили соблюдение водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, в ходе рейда они выявили двоих нарушителей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск.

«На территории обслуживания Госавтоинспекции горокруга Красногорск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров», направленное на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров и пропаганду необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, в среду, 9 октября», – говорится в сообщении.

Сотрудники дорожной полиции проверяли соблюдения правил перевозки детей и проводили профилактические беседы, объясняли взрослым, как правильно выбрать, установить и эксплуатировать детское автокресло.

«Госавтоинспекторы составили два протокола по статье о нарушении правил перевозки детей. Нарушителям придется оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей», – отметил сотрудник ГИБДД округа.