РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 9 окт. Справку об отсутствии или наличии судимости можно получить в подмосковном Домодедове в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Для получения справки необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и заполнить электронную форму заявления. Сообщение о его приеме подразделением МВД придет по электронной почте или оповещением в мобильном приложении.

«Электронная справка, заверенная электронной подписью сотрудника МВД России, придет в ваш Личный кабинет. Такая электронная справка может быть предоставлена по месту требования и приравнивается к официальному документу на бумажном носителе – ч.1 ст. 6 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи», – говорится в сообщении.

При необходимости предъявления справки по месту работы ее можно отправить на электронный адрес работодателя прямо из личного кабинета.

«Работодатель не имеет права требовать у вас справку на бумажном носителе. В ответ на это требование вы можете ссылаться на официальное письмо Минкомсвязи России, МВД России и Минтруда России», – добавляется в сообщении.