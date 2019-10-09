РИАМО – 9 окт. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России выявило в действиях муниципального унитарного предприятия «Балашихинский водоканал» признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Ранее в действиях МУП «Балашихинский водоканал» выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в ущемлении интересов ООО «Комфорт-Сервис» путем уклонения от заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения в отношении многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Балашиха.

«Московским областным УФАС России, в соответствии со статьей 391 федерального закона «О защите конкуренции», в адрес МУП «Балашихинский водоканал» направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий», – говорится в сообщении.