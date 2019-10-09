РИАМО – 9 окт. Новый парк экстремальных развлечений для скейтбордистов, велосипедистов и поклонников роликовых коньков начнет работу на территории Центрального городского парка подмосковного Реутова в ноябре, сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Представители молодого поколения на одном из личных приемов предложили идею создания современного скейтпарка для экстремальных тренировок. Предложение было услышано, и уже в первых числах ноября мы откроем новый спортивный объект в Центральном городском парке», – сказал Каторов.

Он уточнил, что в настоящее время установлена специальная рампа для катания на роликовых коньках и досках, вокруг нее завершается благоустройство территории, направленное на повышение комфорта и безопасности тренировок.

«Реутов является достаточно молодым городом, как по своей истории, так и по возрасту жителей, который в среднем составляет 35-40 лет, поэтому вполне естественно, что в этой и более младшей категориях преобладают увлечения активными видами спорта», – добавил Каторов.

По сведениям агентства, представители молодого поколения уже имели возможность испытать новый спортивный объект на практике.

«Задолго до официального открытия мы опробовали горки и подъемы на новой рампе. Она выполнена по современным спортивным стандартам и обеспечивает безопасное и по-настоящему крутое исполнение всех элементов экстремального катания», – оценил качество нового скейтпарка один из юных спортсменов Егор Чибиряев.