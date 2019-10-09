РИАМО - 9 окт. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве на 40-й неделе 2019 года спокойная, в городе вторую неделю отмечается уменьшение количества зарегистрированных случаев заболевания, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах, в том числе: среди детей 0-2 года — ниже на 40,4%; среди детей 3–6 лет — ниже на 27,4%; среди детей 7–14 лет — ниже на 42,9%; среди взрослого населения – ниже на 32,1%; по совокупному населению — на 20,9%», — отмечается в материале.

Заболеваемость ОРВИ в столице на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, риновирусами, РС-вирусам и бокавирусами.

В столице продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе за счет всех источников финансирования, включая средства работодателей, привито более 2,4 миллиона человек. Также активно прививают своих сотрудников и сотрудников подведомственных организаций.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих.

Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад и своевременной изоляции от коллектива заболевших детей.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.