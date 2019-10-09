РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 9 окт. В подмосковных Котельниках провели встречу с педагогами, в рамках нее обсудили способы стимулирования учителей для подготовки стобалльников на ЕГЭ, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Встретился с учителями Котельников. Обсудили способы стимулирования учителей для подготовки стобалльников на ЕГЭ и победителей олимпиад, а также поощрение новых подходов к образованию и инициатив», – написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что победитель конкурса «Педагог года в Подмосковье – 2019» Павел Сысуев призвал учителей участвовать в подобных конкурсах.

Также в рамках встречи поговорили о том, чего не хватает в школах. Необходимое оборудование учтут при планировании бюджета на 2020 год. На встрече рассмотрели и возможность создания профильных классов в школах Котельников.