РИАМО - 9 окт. Во второй половине текущей недели в столице температура по ночам будет составлять плюс 3-8 градусов, а днем будет плюс 7-12 градусов, температура будет превышать норму, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве на метеостанции ВДНХ в полдень столбик термометра поднялся до отметки плюс 6 градусов. Но уже через час, когда пошел дождь, снизился на 1 градус. До конца дня в столице показания термометров изменятся незначительно, и дожди сохранятся, а значит, обойдется без заморозков», — говорится в сообщении.

Во второй половине недели температура по ночам постепенно повысится до плюс 3-8 градусов. Днем, несмотря на частые дожди, будет плюс 7-12 градусов. Температура не просто вернется к норме, но и превысит ее.