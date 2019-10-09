РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В подмосковном Подольске специалисты молодежного центра провели игру-викторину по Бородинскому сражению для учащихся школы №16, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в среду, 9 октября, в школе №16 городского округа специалистами по работе с молодежью Власовой Василисой и Фильчиковой Алиной была проведена игра-викторина «Бородинское сражение» для учащихся», – говорится в сообщении.

Ребята узнали новые и интересные факты о Бородинской битве, а также проверили свои знания на эту тему.