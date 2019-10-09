РИАМО - 9 окт. Инвесторам Москвы предложили под строительство спортивных и торговых объектов ряд участков, которые уже свободны от застройки и коммерческой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 октября 2019 года согласовала выставление на торги земельных участков для строительства ряда объектов», – отмечается в материале.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что будет выставлен на торги участок по адресу: Северное Измайлово, кварталы 49-50 (13-я Парковая улица, напротив дома 40). Здесь инвестор сможет построить объект спорта и паркинг. Площадь участка 0,43 гектара, площадь объекта 7354 квадратных метров.

Еще один спортивный объект (с бассейном) предложено построить на улице Южнобутовской на юго-западе города, площадь участка 0,52 гектара, площадь объекта 5717 квадратных метров.

В НАО выставлен на торги участок в поселении Десеновском, деревне Десна. Предлагается построить торговый объект. Площадь участка 0,04 гектара, площадь объекта 101 квадратный метр.

Все земельные участки в настоящее время свободны от застройки и коммерческой деятельности.