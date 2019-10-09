РИАМО - 9 окт. Власти Москвы одобрили инвестору проведение реконструкции автозаправочной станции на Фрязевской улице, так как это скажется на повышении качества предоставляемого сервиса и сопутствующих услуг, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 9 октября 2019 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Фрязевская, владение 4А (ВАО)», - отмечается в материале.

В настоящее время по указанному адресу расположена автозаправочная станция.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, инвестор намерен провести реконструкцию объекта и увеличить его площадь до 1 тысячи квадратных метров.

«Это повысит качество предоставляемого сервиса и сопутствующих услуг», - отметила она.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.