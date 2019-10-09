РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 окт. Жители подмосковного Королева смогут получить поддержку своих обращений и предложений от партии «Единая Россия», сообщается на сайте городской администрации.

Инициативы будут рассмотрены в рамках принятия бюджета на 2020 год, дополнительно выделенные средства по обращениям граждан пойдут на благоустройство и строительство социальных объектов.

«Жители Королева могут получить поддержку своих инициатив от партии «Единая Россия». Обращения и предложения по вопросам строительства новых детских садов, школ, спортивных объектов и детских площадок можно направлять в местные отделения «Единой России», – говорится в сообщении.

Также жители могут направлять свои предложения в общественные приемные партии, к депутатам совета депутатов горокруга, Государственной и Московской областной думы. Направить свои предложения можно до 17 октября.