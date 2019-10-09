РИАМО - 9 окт. Интерактивную карту сельхозпотенциала Подмосковья подготовили для фермеров на стенде региона на выставке «Золотая осень», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В центральной части основного павильона ВДНХ на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» торжественно открылся стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.

«Подмосковье участвует большим стендом. Мы рассказываем о цифровом Подмосковье, связанном с сельским хозяйством. Это учет уже существующих ферм, это учет земельных участков, продуктивности земельных участков, возможности посмотреть земельные участки, карту продуктивности, посмотреть, что за этот год по каким районам было сделано», - сказал Хромов.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, программы «Умная ферма», «Роботизированное производство» успешно работают в регионе, многие субсидии уже переведены в электронный вид. Но теперь есть возможность в режиме онлайн разработать типовой бизнес-проект для реализации в Подмосковье.

«Сервис свободных земель сельхозназначения может быть использован как крупными предприятиями, так и малым, и средним бизнесом, можно онлайн посмотреть паспорта плодородия», - заключил Разин.

XXI Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На выставке представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.