РИАМО - 9 окт. В Доме правительства Московской области полуфиналисты всероссийского конкурса «Доброволец России» представили свои проекты министру правительства региона по социальным коммуникациям Ирине Плещевой, которая оценила высокое качество работ конкурсантов, передает корреспондент РИАМО.

Всего на конкурс от жителей Московской области было подано 247 проектов. После выполнения заданий заявочного и заочного этапов, в полуфинал от Московской области вышел 31 доброволец.

«Этот конкурс — очень полезная история, потому что он позволяет найти и открыть новые имена на всероссийском уровне, показать, что в каждом городе есть такие неравнодушные люди. Это еще имеет и финансовую подоплеку. Это показывает, как государство относится к таким инициативам и как оно их поддерживает», - сказала Плещева.

Она добавила, что качество добровольческих проектов растет с каждым годом. Над ними работают все больше добровольцев.

«В прошлом году я тоже смотрела полуфиналистов. Сегодня я почувствовала намного более уверенные ответы и очень эффективные проекты. Чувствуется, что люди очень вовлечены, они не могут остановиться, когда рассказывают о том, чем они занимаются, видно, что к проектам привлечено много людей», - добавила Плещева.

Участники конкурса из Московской области, прошедшие в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019», подали проекты в 10 номинациях: «Вдохновленные искусством», «Вокруг меня», «Волонтерский центр», «Говорит волонтер», «Душа компании», «Организатор добровольчества», «Помощь детям», «Равенство возможностей», «Рожденные помогать», «Уверенные в будущем».