РИАМО - 9 окт. Подмосковье полностью обеспечивает себя молоком, выходит на мощности, чтобы обеспечивать себя помидорами и огурцами, а по семенному производству лука регион обеспечивает практически всю Россию, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В центральной части основного павильона ВДНХ на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» торжественно открылся стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей.

«По молоку мы точно сами себя обеспечиваем, по овощам закрытого грунта выходим на мощности производства, которые будут обеспечивать Московскую область, - это помидоры, огурцы», — сказал Хромов.

Он отметил, что по семенному производству лука регион обеспечивает практически всю Россию, также Подмосковье обеспечивает соседние регионы пищевой переработкой.

«Начинается строительство ягодных теплиц. Мы один их первых регионов, где такие проекты реализуются. <...> Важный момент - производство сублимированного кофе - заканчивается строительство производства в Раменском округе», - заключил Хромов.

В Москве в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября проходит Всероссийская агропромышленная выставка. На ней представлены крупнейшие инвестиционные проекты Московской области.