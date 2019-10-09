РИАМО - 9 окт. В павильоне МЦД посетители смогут бесплатно отправить в любую точку мира тематические открытки ко Всемирному Дню почты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В павильоне МЦД работает фотокомната, где можно создать уникальные фотооткрытки: с одной стороны – фотоснимок в стиле рекламной кампании МЦД, а с другой – открытка, где можно указать адрес получателя и отправителя», — говорится в сообщении.

Ко Дню почты создан специальный дизайн открытки с изображением почтового голубя.

Проект создан совместно с «Почтой России», уже отправлено около 7 тысяч открыток. Одна из самых трогательных — с фотографией молодой пары с новорожденным ребенком, которая была отправлена бабушке в Чили.

Среди фотооткрыток с дизайном ко Всемирному Дню почты выберут самую оригинальную. Победитель получит в подарок зонт с логотипом МЦД.

Руководитель пресс-службы УФПС по Москве Наталья Кобызова отметила, что традиция подписывать открытки своим любимым и друзьям возрождается и становится популярной.

В павильоне МЦД можно узнать о маршрутах диаметров, посмотреть макет поезда «Иволга» и побывать в кабине его машиниста. Павильон находится возле Киевского вокзала.