Не первый год экологи спорят, нужно ли убирать осенью опавшие листья. Ведь здоровая листва является естественной защитой прикорневой зоны и не нуждается в уборке, в то время как листву больных деревьев следует собирать. В Московской области опавшую листву собирают в определенных местах и вывозят на специально оборудованные полигоны. О плюсах и минусах уборки листьев смотрите в инфографике РИАМО.