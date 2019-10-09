РИАМО - 9 окт. Военный комиссариат Подмосковья планирует в следующем году провести горячую линию по вопросам призыва в новом формате, возможно, в виде прямого эфира со звонками в студию или онлайн пресс-конференции, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов.

«Я помню, такой хороший опыт был у нас в РИА Новости, когда была онлайн пресс-конференция. Поступало достаточно много вопросов, которые транслировались в виде бегущей строки на мониторе. Тогда мы 50-60 минут непрерывно разговаривали, отвечали на вопросы. Я думаю, что какой-то формат более современный сделаем в следующем году», - сказал Астахов.

По его словам, новый формат горячей линии, возможно, проведут на территории какого-либо информационного агентства, а не в военном комиссариате.

Он напомнил, что в военном комиссариате Московской области в среду в связи с началом осеннего призыва граждан на военную службу провели горячую линию.

1 октября по всей России начался призыв граждан на военную службу, призывная кампания продлится по 31 декабря. Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составит 12 месяцев. Службу в армии пройдут около 5,5 тысяч жителей Подмосковья.

Весенний призыв проводился в 83 субъектах Российской Федерации. За последние 5 лет количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу в стране сократилось с 6157 (осень 2014 года) до 1613 человек (осень 2018 года).