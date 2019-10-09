РИАМО – 9 окт. Собственник земельного участка в Коломенском городском округе выплатит штраф за повторное неисполнение предписания, вверенные ему объекты поросли сорняками, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2019 года была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства в отношении Подвигина, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,9 гектара в Коломенском округе.

«В результате проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены обязательные мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. За повторное в течение года совершение административного правонарушения <...> в отношении Подвигина, был составлен протокол об административном правонарушении», – отмечается в сообщении.

Материалы административного дела направлены в судебный участок №77 Коломенского судебного района Московской области для принятия решения.

В августе 2019 года решением мирового суда Подвигин привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.