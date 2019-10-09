РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Медицинское оборудование на сумму более 17 миллионов рублей поступило в Люберецкую областную больницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новое медицинское оборудование закуплено в Люберецкую областную больницу. В кардиологическое отделение стационарного отделения №1 поступил аппарат УЗИ, в офтальмологическое отделение стационарного отделения №3 – операционный микроскоп. Общая стоимость поступившей медтехники составляет более 17 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Специалисты уже прошли обучение для работы на новой медицинской технике. Оборудование ввели в эксплуатацию и применяют для лечения пациентов.

«Оснащение медицинских организаций новым оборудованием – одна из наших приоритетных задач. УЗИ-аппарат в кардиологии – важный инструмент профилактики, который позволяет обнаружить начальную стадию заболевания сердца, сосудов, даже когда пациент не имеет никаких жалоб. Офтальмологический операционный микроскоп будет применяться для диагностики состояния глаза пациента и выполнения всех видов офтальмологических операций», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.