РИАМО - 9 окт. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Подмосковья может превысить 900 миллионов долларов по итогам 2019 года, а к концу 2024 года — составить 1,7 миллиарда долларов, 75% экспорта идет в страны СНГ, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В Москве в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября проходит Всероссийская агропромышленная выставка. На ней представлены крупнейшие инвестиционные проекты Московской области.

«Мы представляем экспорт. У нас стоят грандиозные планы по удвоению экспорта сельхозпродукции. Примерно 850 миллионов долларов у нас было в прошлом году, более 900 миллионов мы ожидаем в этом и планируем к концу 2024 года выйти на 1,7 миллиарда экспорта», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что около 75% экспорта идет в страны СНГ, большой потенциал есть по экспорту в Китай.

«Мы показываем транспортные пути, наш хаб в Селятине, где строится современнейший терминал по перегрузке и поставке продукции», - уточнил Хромов.