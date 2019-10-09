РИАМО - 9 окт. В центральной части основного павильона ВДНХ на всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2019» торжественно открылся стенд Московской области, где представлена экспозиция достижений подмосковных производителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На выставочной площадке Подмосковья гости могут отведать множество различных сортов сыра и других молочных продуктов наших фермеров, хлебобулочные и кулинарные изделия, знаменитые хрустящие огурцы и другие овощи из тепличных хозяйств, мороженое из подмосковного молока, варенье из малины, клубники, мед, пастилу и мармелад и многое другое», - отметил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Кроме этого, на стенде Подмосковья показываются успешные инвестиционные и импортозамещающие проекты в сфере агропромышленного комплекса, отражающие актуальную ситуацию в регионе, широко представляется экспортный потенциал и инвестиционные возможности.

«Интерес у гостей и участников выставки вызывает макет «Славтранс-Сервис» по реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству транспортно-логистического комплекса, ОРЦ и индустриального парка. Ключевым направлением его работы является формирование грузов в Китайскую Народную Республику. Планируемый объем экспорта через терминал составит 1,2 миллиона тонн продовольственной продукции в год», - пояснил Разин.

Также посетители смогут увидеть в центре экспозиции Подмосковья арт-объекты, которые визуально отображают экспортный потенциал региона по основным мировым направлениям, будет работать фотозона с интерактивной картой, мультимедийное воспроизведение экспортного товарооборота региона.

На стенде проводятся рабочие совещания с представителями банков, руководителями сельскохозяйственных организаций области и других регионов России, зарубежными партнерами. Сегодня здесь будет подписано порядка 18 соглашений в сфере АПК общим объемом инвестиций около 14,2 миллиарда рублей.

Также на стенде из фермерских продуктов Подмосковья можно попробовать и изысканные блюда, которые готовят профессиональные повара. А главным кулинаром роботизированного кафе на стенде Подмосковья выступает робот, который готовит более 10 сортов мороженого из козьего молока подмосковных фермеров с добавлением свежей клубники и угощает всех гостей.

В соседнем павильоне свои достижения демонстрируют племенные заводы и организации Подмосковья.