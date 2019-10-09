РИАМО – 9 окт. Компания «Яндекс» представила новую умную колонку собственной разработки, оборудованную голосовым помощником Алисой и понимающую жесты, сообщается на сайте компании.



Колонка получила название Станция Мини, она стоит 3990 рублей.



«Станция Мини заменяет сразу несколько устройств: например, радио, аудиоколонку, будильник, систему управления умным домом. Она создаст особую атмосферу и поможет в самых разных делах. В гостиной – подберет и поставит приятную музыку после тяжелого дня, пошутит с гостями и ответит на вопрос, который всплыл в разговоре», – отмечается в сообщении.



Умная колонка также может включить таймер, напомнить о важном деле, рассказать сказку на ночь. С помощью жестов можно отрегулировать громкость, выключить будильник или сказку.



Если сказать: «Алиса, дай звук», колонка «превратится» в синтезатор, на котором можно играть, двигая руками в воздухе.



В разработке этого режима принимал участие Петр Термен – композитор и исполнитель на терменвоксе, правнук изобретателя инструмента Льва Термена. Есть разные режимы – от обычного пианино до мечей и кастрюль.



Колонка имеет два цветовых варианта, черный и белый. Она может управлять кондиционером, пылесосом, светом и другими устройствами, совместимыми с умным домом «Яндекса».



Продажи стартуют 30 октября на улице Тимура Фрунзе 11, строение 13. Первые посетители смогут получить Станцию Мини бесплатно в обмен на старую колонку для утилизации.



На следующий день, 31 октября, новинка появится на маркетплейсе «Беру» и в «Связном».