РИАМО – 9 окт. Министерство юстиции России внесло «Фонд борьбы с коррупцией», созданный Алексеем Навальным, в список иностранных агентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Девятого октября некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Министерство заявило, что в ходе текущего контроля за деятельностью фонда установлены признаки, которые позволили вынести такое решение.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК. В столичном и региональных штабах организации прошел ряд обысков.