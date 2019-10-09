РИАМО – 9 окт. В административном здании на Ленинских Горах произошло тление сушильного шкафа, в результате происшествия из здания эвакуировали около 250 человек, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В административном здании на улице Ленинские Горы, дом 1, строение 2 произошло тление сушильного шкафа, сопровождавшееся задымлением. Прибывшие подразделения ликвидировали тление на площади около 0,5 квадратных метра», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что в результате происшествия никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательных сил из здания эвакуировали около 250 человек.

Из открытых источников известно, что на улице Ленинские Горы, дом 1, строение 2 расположен физический факультет МГУ.