РИАМО – 9 окт. Заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию компании «Вертолеты России» Игорь Чечиков проломил голову, рухнув со второго этажа своего коттеджа в Подмосковье, нетрезвый госслужащий хотел сфотографировать белок, сообщает kp.ru.

«Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке садоводческого некоммерческого товарищества «Риита». В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна. Чтобы сделать удачный кадр, 43-летний Чечиков вылез из оконного проема с фотоаппаратом и, не удержав равновесие, рухнул вниз», – говорится в сообщении.

По данным издания, позже выяснилось, что Чечиков был пьян.

«Жена услышала шум и обнаружила мужчину под окном комнаты на первом этаже. Она вызвала скорую. Замгендиректора «Вертолеты России» направили в реанимационное отделение – у него диагностировали перелом черепа и другие травмы», – уточняется в статье.

По данному факту организовали проверку.

Холдинг «Вертолеты России» входит в состав госкорпорации «Ростех».