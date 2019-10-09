РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. Десятого октября в картинной галерее Люберец откроется фотовыставка «Московская губерния моими глазами», приуроченная к 90-летию Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Выставка будет проведена в рамках празднования 90-летия Московской области.

«В фотоработах отражена красота Московской губернии, которую мы, порой, не успеваем заметить в повседневной жизни», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что на экспозиции будут представлены работы более 30 подмосковных фотографов. Каждый из них передал свою атмосферу Московской области.

Фотовыставка завершится 31 октября.