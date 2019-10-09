РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В среду в двух многоквартирных домах на улице Тепличная в Подольске временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в домах №№7 и 9 по улице Тепличная в среду, 9 октября, с 9:00 и до окончания работ не будет подаваться горячая вода», – говорится в сообщении.

Также в доме №7 по улице Тепличная с 8 октября временно отключено центральное отопление из-за аварийных работ на участке трубопровода. Помимо этого, из-за ремонтных работ с 8 октября отопления нет в домах №№30 и 32А по улице Быковская.