РИАМО - 9 окт. В Арбитражном суде Москвы поддержали решение управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью о признании «Мострансавто» нарушившим закон о закупках, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее на действия при проведении открытых конкурсов на оказание услуг по охране объектов «Мострансавто» пожаловалось ООО ЧОП «Вымпел-Тунайча-М». В антимонопольной службе признали жалобы обоснованными.

«Не согласившись с указанным решением, ООО ЧОП «Логос Титул», являющееся одним из участников закупки, обратилось в суд», - говорится в материале.

В итоге Арбитражный суд Москвы отказал ООО ЧОП «Логос Титул» в удовлетворении требований, подтвердив таким законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.