РИАМО – 9 окт. У молодого человека в Москве пропали iPhone XR и банковская карта после ночных поездок в такси, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило заявление от гражданина 1992 года рождения и рассказал от том, что после банкета в кафе «С» расположенного по адресу: улица Большая Полянка дом 51А/9, на такси поехал домой. По дороге ему стало плохо, и он попросил водителя остановиться.

«Машина уехала, а заявитель остался, и тут же к нему подошла девушка, которая предложила поехать на такси вместе. Девушка вызвала такси, по дороге наливала ему спиртное, которое он употреблял. Далее заявитель ничего не помнит. Очнулся он возле станции метро «Новые Черемушки», где обнаружил, что у него пропал мобильный телефон iPhone XR стоимостью 45 тысяч рублей и банковская карта», – отметил собеседник агенства.

Он пояснил, что позднее с карточки молодого человека были сняты денежные средства в сумме 150 тысяч рублей.

Проводится проверка по данному факту.