РИАМО – 9 окт. Двух мужчин жестоко избили и похитили у одного из них пакет с 800 тысячами рублей в Таганском районе столицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о доставлении к ним с адреса: Краснохолмская набережная, дом 13 мужчины 1986 года рождения с переломом костей черепа и субарахноидальным кровоизлиянием.

«Установлено, что по указанному адресу неизвестные металлической арматурой нанесли указанные телесные повреждения двум мужчинам. Один из них с ушибом левой кисти обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен. Злоумышленники открыто похитили пакет с денежными средствами в размере 800 тысяч рублей, принадлежащие одному из пострадавших, скрылись», – заявил собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».