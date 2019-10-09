РИАМО – 9 окт. Около 70 земельных участков для строительства объектов в Москве будут предложены инвесторам до конца года, общая площадь объектов составит 13 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Участки будут расположены преимущественно в Восточном, Юго-Восточном, Северном, Троицком и Новомосковском административных округах.

«По итогам прошедших аукционов за 9 месяцев этого года на право аренды земельных участков общая стоимость их годовой аренды составила 424,9 миллиона рублей и в три раза превысила сумму за аналогичный период прошлого года. Такие показатели обусловлены не только заинтересованностью инвесторов, но и увеличением числа самих участков, выставленных на торги, а также изменением подхода к определению начальной цены аукционных земель», – отмечается в сообщении.

Также из-за востребованности городских объектов было принято решение выставить на торги до конца года дополнительно 70 земельных участков.

«Большинство из них будут предназначены для строительства индивидуальных жилых домов, объектов торговли, спорта и гостиниц», – заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он пояснил, что в настоящее время инвесторам предлагается 15 земельных участков площадью от 0,05 до 3,5 гектаров для строительства спортивных и производственных объектов, бизнес-центров, объектов обслуживания автотранспорта, гаражного назначения, а также – участки для индивидуального строительства жилья.