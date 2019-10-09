РИАМО - 9 окт. Инспекторы Мосгосстройнадзора проверят ход строительства домов по реновации в районах Северное Тушино и Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Эксперты оценят качество и соответствие выполненных работ проекту, проведут 28 инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Такой контроль позволяет вовремя заметить дефекты. Инспекторы ценят качество конструкций и соединений, прочность, толщину защитного слоя и другие показатели, от которых зависит надежность и безопасность здания.

Директор ГБУ «Центр экспертиз» Виктор Егоров рассказал, что строительные материалы проверят на пожарную безопасность. Инженеры лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля замерят уровень шума на стройплощадке и рядом со стройкой, а также отберут пробы воздуха.

До конца года планируется провести около тысячи испытаний материалов и конструкций на домах, строящихся по реновации.