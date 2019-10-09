РИАМО – 9 окт. Всем клиентам ВСК, оформившим полис каско в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года по тарифным планам «Каско классика» или «Уверенный» и осуществившим пролонгацию действующего полиса каско по этим тарифным планам, предоставляется услуга «Яндекс.Такси», говорится в сообщении пресс-службы страхового дома ВСК.

«Страховой продукт «Каско классика» включает традиционное страхование автомобиля с возможностью выбрать любые параметры, с помощью которого автовладелец сможет обеспечить себя и свой автомобиль полной защитой», — говорится в сообщении.

Для опытных водителей, которые не готовы покупать классический полис каско, ВСК запустила уникальное предложение на рынке автострахования, флагман продуктовой линейки каско - продукт «Уверенный». По сути, это полное каско, но только на один страховой случай. При этом экономия составляет сразу 30%. После страхового случая водитель может расширить действие полиса еще на один убыток либо перевести его в состояние полного классического каско.

© пресс-служба страхового дома ВСК

Услуга «Яндекс.Такси» в подарок предоставляется одноразово в течение действия договора страхования, оформленного в период акции. Услуга предоставляется в случае наступления страхового события при направлении САО ВСК автомобиля клиента на ремонт.

«Будь там, где тебя ждут! Этот слоган был выбран не случайно. Мы заботимся о комфорте наших клиентов и стремимся к максимально быстрому и удобному урегулированию страховых событий. Для нас важно, чтобы клиент не только экономил время, но и не менял свой привычный образ жизни из-за наступления страхового случая», - рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер.

Подробнее об акции можно узнать на сайте: https://www.vsk.ru/individuals/promo/kasko2019/.