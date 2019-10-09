РИАМО - 9 окт. В Подмосковье и Москве на 10 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе с 12 часов 10 октября до 00:00 11 октября. До 12 часов 10 октября предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В Московском регионе 10 октября будет облачно, пройдет дождь. Порывы ветра днем усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 3-5 градусов, днем — 9-11 градусов.