РИАМО – 9 окт. Нобелевскую премию по химии за 2019 год присудили ученым Джону Гуденофу, Стенли Уиттинхэму и Акире Есино, вручение премии состоится 10 октября в Стокгольме, сообщает ТАСС.

«Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей. Награду и более 900 тысяч долларов получат Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Есино», – говорится в сообщении.

В минувшем году награду получили Фрэнсис Арнольд (США) «за направленную эволюцию ферментов», а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследование в области пептидов и антител.

Впервые Нобелевскую премию по химии вручили в 1901 году. С тех пор ее лауреатами становились 181 человек.