РИАМО - 9 окт. Около 5,5 тысяч человек из Московской области пойдут на срочную службу в Вооруженные силы РФ в рамках осенней призывной кампании, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов.

«Этой осенью в вооруженные силы уйдет порядка 5,5 тысяч жителей Московской области. Служить они будут основном в сухопутных войсках – это порядка 1,5 тысяч, в воздушных космических силах – более 1,1 тысяч человек, в военно-морском флоте – 400 человек, в ВДВ – более 200, в Росгвардии – более 1 тысячи человек», - сказал Астахов.

Он отметил, что весной этого года в Подмосковье в научные роты направили 31 человека, в спортивные роты – 19 призывников.

«В период призыва в Вооруженные силы РФ планируется отправить для прохождения службы более 600 призывников, получивших подготовку по военно-учебным специальностям в образовательных организациях ДОСАФ России и организациях среднего профессионального образования», - добавил Астахов.

По его словам, пристальное внимание будет уделено призывникам с тяжелым семейным положением.

В военном комиссариате Московской области в среду в связи с началом осеннего призыва граждан на военную службу провели горячую линию.

1 октября по всей России начался призыв граждан на военную службу, призывная кампания продлится по 31 декабря. Призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составит 12 месяцев.

Весенний призыв проводился в 83 субъектах Российской Федерации. За последние 5 лет количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу в стране сократилось с 6157 (осень 2014 года) до 1613 человек (осень 2018 года).