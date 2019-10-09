РИАМО - 9 окт. У фермеров появилась возможность бесплатно расширить рынок сбыта своей продукции в Подмосковье, на сайте электронного магазина Московской области создали новый раздел «Ферма», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

Презентация раздела прошла на выставке «Золотая осень-2019».

«Электронный магазин Московской области – не просто площадка для закупок малого объема, а рынок, открытый для любого бизнеса, с массой преимуществ», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Этот ресурс — бесплатный, охват — более 7,5 тысяч учреждений региона, многим из которых постоянно требуется продукция. Это позволяет расширить рынок без дополнительных трат на рекламу. У фермеров есть выбор из тысячи закупок, можно найти ту, которая выгоднее всего в кратчайшие сроки и без бумажной волокиты.

Электронный магазин постоянно совершенствуется, появляются новые разделы. Уже полгода работает раздел «Аптека» для реализации продукции медицинского назначения.

«В декабре текущего года на базе электронного магазина Московской области мы планируем реализовать бесплатную B2В платформу, которая свяжет оптовых покупателей и производителей фермерской и продовольственной продукции всех регионов страны», - сообщила Волкова.

Всероссийская агропромышленная выставка проходит в Москве на ВДНХ в рамках недели АПК «Золотая осень» с 9 по 12 октября. На ней представлены крупнейшие инвестиционные проекты Московской области.