РИАМО - 9 окт. В Подмосковье еще одного сотрудника РКК «Энергия» осудили за посредничество в коммерческом подкупе, он и его коллеги требовали от фирмы деньги за покровительство, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Осужденный работал начальником службы внутренних расследований 17С ПАО «РКК «Энергия». Преступление было совершено в апреле 2018 года.

«У заместителя генерального директора по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности ПАО «РКК «Энергия» возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств в особо крупном размере за совершение действий в интересах организации, с которой у ПАО «РКК «Энергия» был заключен контракт на проведение ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Сумма контракта составляла 300 миллионов рублей. Замгендиректора привлек своих подчиненных - главного специалиста по противодействию коррупции и начальника службы внутренних расследований.

Главный специалист потребовал от компании передать руководству РКК «Энергия» 10% от суммы контракта за подписание всех актов и покровительство. Эта сумма составила более 31 миллиона рублей.

В июле 2018 года часть денег, 965 тысяч рублей, была передана сотрудникам ПАО. За посредничество им оставили 365 тысяч, остальное получил заместитель гендиректора по персоналу.

Остальную сумму злоумышленники не получили, так как их противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Бывшего начальника приговорили к 3 годам условно. В июне бывшего главного специалиста также приговорили к условному сроку. Дело в отношении экс-заместителя гендиректора по персоналу находится в производстве следователя ГСУ СК России по Московской области.