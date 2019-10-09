РИАМО – 9 окт. В Центре профориентации метро Москвы запустили новый цикл бесплатных лекций, со слушателями поделятся мифами и легендами, покажут уникальные проекты станций и вестибюлей 1930-х годов, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Также на мероприятиях гражданам расскажут, чем московское метро отличается от нью-йоркского.

«Метролекторий» – это успешный образовательный проект, который уже 3 года работает на базе Центра профориентации метрополитена. С начала 2019 провели более 20 бесплатных оригинальных лекций о метрополитене, его истории, развитии, строительстве, культуре, безопасности. Лекции посетили свыше тысячи человек. Самыми популярными у слушателей стали «Как мы строили метро» и «Мифы и легенды метро», – заявил заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

На лекции «Мифы и легенды метро» посетителям рассказывают про то, где появилось первое метро, почему в Москве метрополитен не построили при царе и почему многие станции поменяли свой облик.

Авторы лекций – сотрудники Центра профориентации и приглашенные писатели, блогеры и экскурсоводы столичных музеев. В октябре впервые пройдет лекция по технике безопасности для маломобильных пассажиров.

Лекции читают в дневное и вечернее время в Центре профориентации метро на станции «Выставочная».

Записаться на них можно через платформу timepad, почту: biblioteka@mosmetro.ru или по телефону: 8(499)321-66-80.

«Если у вас есть готовая лекция на тему транспорта и архитектуры, то вы тоже можете стать одним из участников «Метролектория», предварительно отправив все материалы на почту проекта», – уточнил Ковалев.

Кроме того, интересующиеся историей и работой метро могут посетить экскурсии, которые проходят в рамках проекта «Метротур». С начала года было организовано более 180 выездных экскурсий, ночных и дневных, на станциях и в депо метрополитена.

Центр профориентации работает ежедневно с 10 до 18 часов, кроме праздничных дней. Вход свободный, экскурсии по экспозиции проходят по предварительной записи по телефону: 8(499)321-64-62.