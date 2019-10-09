Владельцы элитной недвижимости в Подмосковье выставляют серьезные ценники — почти до полумиллиона рублей в месяц. Арендаторам обещают просторы в несколько сот квадратных метров, отделку натуральными материалами, бытовую технику премиум-класса и доступную инфраструктуру элитных домов и поселков. Чаще всего, судя по сайтам с объявлениями об аренде недвижимости, такое жилье встречается в Одинцовском городском округе. Обозреватель РИАМО изучила базы популярного сервиса по поиску жилья и нашла самые дорогие предложения.

Отделка из ангарской сосны

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Самым дорогим из всех найденных оказался объект площадью более 400 квадратных метров в коттеджном поселке «Резиденция Рублево» Одинцовского городского округа. Собственник предлагает арендовать его за 450 тысяч рублей в месяц. Многокомнатная квартира занимает ровно половину здания.

Дом построен два года назад и находится в премиальном поселке вблизи бухты Живописная в окружении лесов. Всего почти полмиллиона в месяц — и в вашем распоряжении шесть спальных комнат, четыре ванные, несколько гардеробных. Огромное пространство на первом этаже включает в себя кухню, столовую, гостиную и каминную. Высота потолков — от четырех метров и выше. Есть терраса и два балкона. Фасад дома выполнен из натурального камня и ангарской сосны. На участке есть гараж на две машины и дополнительная парковка. Условия и цена аренды с домашними животными обговариваются дополнительно.

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Пентхаус с начинкой

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Второе место среди объявлений также занимает предложение о сдаче жилья в Одинцовском городском округе. Пентхаус в деревне Жуковке предлагают снять за 400 тысяч в месяц. Квартира на шестом этаже площадью 273 квадратных метра расположена в элитном жилом комплексе. В ней выполнен дизайнерский ремонт. Планировка предусматривает гостиную с зоной кухни и столовой, а также две спальни — каждую с собственной ванной и гардеробной. В одной из спален сделан выход на террасу. В комплекте ко второй идут джакузи и сауна с купелью. Третий санузел — для гостей. Есть прачечная комната. Квартира оборудована системой «умный дом» и оснащена высококачественной бытовой техникой. На территории есть бассейн, салон красоты и подземный паркинг — машино-место на стоянке входит в стоимость аренды.

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Верхом на звезде

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За 350 тысяч в месяц в аренду предлагают 300 «квадратов» в городском округе Красногорск. Этот двухуровневый пентхаус на четвертом этаже жилого дома также сдается с бытовой техникой и мебелью. Есть огромная терраса и сауна. Площадь комнат — от 30 до 150 квадратных метров. Высота потолков — 3 метра. Есть два совмещенных санузла, балкон и лоджия. Дом находится в окруженном живописным лесом поселке с озерами, где водится рыба. На территории населенного пункта расположены школы — танцевальная и верховой езды для взрослых и детей, ресторан, бизнес-центр, салон красоты, банный комплекс и зоопарк. Участки в поселке не разделены — есть возможность пользоваться окружающей территорией.

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С полями для гольфа

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Среди сдающихся подмосковных объектов с наиболее высокой стоимостью на «Циане» — квартира-студия площадью 185 квадратных метров в городском округе Истра. Собственник предполагает сдать ее за 330 тысяч рублей.

Квартира находится в трехэтажном доме. Она состоит из гостиной с камином, двух спален с отдельными санузлами и кухни, оснащенной бытовой техникой премиум-сегмента. В стоимость аренды включено место в гараже и пользование спортивным комплексом, расположенным на территории. К услугам постояльцев — spa-отель, рестораны и поля для гольфа. Для детей в коттеджном поселке предусмотрена английская школа выходного дня.

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Вековые сосны и хай-тек

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Еще один вариант для людей с высокими доходами — четырехкомнатная квартира площадью 249 квадратных метров в поселке Заречье Одинцовского городского округа. Двухуровневый пентхаус за 300 тысяч рублей в месяц сдается на четвертом этаже жилого комплекса премиум-класса. Квартира и весь дом выполнены в стиле хай-тек. «Высокие потолки и мраморные полы создают атмосферу роскоши», указывает автор объявления. Квартира сдается практически без мебели, но кухня полностью укомплектована. Имеется впечатляющих размеров лоджия.

Вокруг дома растут вековые сосны. Благополучная экологическая обстановка и развитая инфраструктура, видимо, также входят в ценник.

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Не всегда за МКАД дешевле

Кстати, в прошлом году в Московской области максимальная арендная ставка в месяц составила 611 тысяч рублей, то есть $10 тысяч. Площадь самой дорогой арендной квартиры в тот период — 549 квадратных метров. И находился объект также в Одинцовском городском округе.

Диапазон цен в пятерке самых дорогих арендных квартир в 2018 году был от 350 тысяч до 611 тысяч рублей в месяц.

Но таких дорогих сдающихся в аренду квартир не так уж много в общей базе сайтов недвижимости. Похожие предложения сейчас можно пересчитать по пальцам. Во всех случаях это жилье за пределами столицы, но в то же время в 15–20 минутах от нее или и вовсе в 5 минутах от МКАД. О пробках на Волоколамском или на Новорижском шоссе арендодатели не упоминают.

Объявлений о сдаче объектов по цене 200 тысяч рублей в месяц куда больше. Как правило, это квартиры площадью около 200 квадратных метров. Находятся они чаще в Красногорске и Одинцове.

Жилье в 100 «квадратов» в Подмосковье сдается в пределах 110 тысяч — 130 тысяч рублей в месяц. Его предлагают арендовать в городских округах Реутов, Клин, Красногорск, Мытищи и Химки, а также в Звенигороде. В объявлениях о сдаче квартир часто можно встретить эпитеты «роскошная», «шикарная» и «в чудесном доме». За эти деньги обещают «блестящий подъезд», «интеллигентных соседей» и «замечательного собственника».

В понятия «роскоши» и «шика» в этом случае входят: местонахождение квартиры в относительно новом доме, дизайнерский ремонт, наличие кондиционеров, электрокамина, современной мебели, нескольких санузлов с биде и джакузи, иногда — нескольких стиральных машин. Отдельные арендодатели обещают панорамный обзор, пол с подогревом, двухкамерный холодильник и стильный кухонный гарнитур. По счетчикам воды, за свет и отопление, а также за содержание консьержа придется платить отдельно. Машино-место в паркинге тоже обычно предоставляется за отдельную плату. Авторы объявлений обращают внимание потенциальных съемщиков на близость инфраструктуры, необходимой современному человеку, а также парков и прудов.

Однако и такие недешевые объекты составляют порядка 1 % от всего объема жилья для аренды в базах сайтов по недвижимости.

«Снять квартиру в Подмосковье порой стоит так же, как в центре Москвы. Но не факт, что арендатору удастся сдать по цене, которую он указал в объявлении. Можно пытаться сдать хоть за миллион. Однако многим такая цена аренды не по карману», — отмечает риелтор компании «Национальное бюро недвижимости» Светлана Новочихина.

Основная часть предложений по аренде — 60–70 тысяч рублей за двух- или трехкомнатную квартиру и 30–50 тысяч — за однокомнатную. По количеству арендных объявлений лидирует Красногорск.

На сайте «Авито» в разделе «Недвижимость» потенциальные арендаторы готовы снять жилье в городах Подмосковья максимум за 50 тысяч в месяц. На втором месте ценник в 30 тысяч рублей. Нижний порог — 15 тысяч рублей в месяц.

Риелтор Светлана Новочихина уточняет: «Реальная цена аренды в Подмосковье сегодня в пределах 30–50 тысяч рублей. Например, снять однушку в Химках можно в среднем за 30–45 тысяч рублей, как и в некоторых старых столичных пятиэтажках. Не всегда за МКАД дешевле. Все зависит от территориальной удаленности, состояния жилого дома и квартиры».

Готовность снять недорого отражена в большинстве объявлений с текстом «сниму 1-комн. квартиру» с указанием одного из городов Подмосковья. Квартиры ищут преимущественно в Химках, Мытищах, Красногорске, Пушкине, Домодедове, Одинцове и Королеве.

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