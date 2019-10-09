РИАМО – 9 окт. Вооруженный ножом неизвестный отобрал сумку с деньгами и документами у прохожего на Нахимовском проспекте на юго-западе столицы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Нахимовский проспект, дом 28, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож прохожему, открыто похитил сумку, в которой находились личные документы и денежные средства, скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил 1 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».