РИАМО - 9 окт. Фотовыставка «Люди и производство новейших поездов» открылась в центре профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная», на фотографиях изображены сотрудники вагоностроительных предприятий, цеха и процессы сборки различных элементов поезда «Москва», передает в среду корреспондент РИАМО.

«Эта выставка имеет огромное значение для нас. Многие наши пассажиры, конечно, пользуются метрополитеном, новейшими поездами «Москва», но мало, кто знает, что за этим стоит - какие человеческие ресурсы, какой невероятный человеческий профессионализм», - сказала журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, фотовыставку можно разделить на две части. Первая посвящена вагонам и поездам, а вторая — людям. Темникова также добавила, что на выставке ожидается более девяти тысяч посетителей. Экспозиция будет работать до 9 ноября и будет абсолютно бесплатной.

«Каждый поезд - это десятки тысяч людей, которые своим трудом каждый день прикасаются и делают этот поезд. Это, конечно, и сложные технологии, которые вы можете увидеть на фотографиях. Но в первую очередь это люди», - отметил заместитель генерального директора по развитию городского транспорта компании «Трансмашхолдинг» Андрей Васильев.

Посетители увидят линию лазерной резки металла для сборки кузовов вагона, проверку межвагонных переходов накануне установки, проверку качества сварных швов с помощью ультразвукового дефектоскопа и многие другие процессы, а также заочно познакомятся с сотрудниками, которые участвуют в сборке поездов.

Поезда «Москва» производятся в подмосковных Мытищах на заводе «Метровагонмаш».