РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 окт. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в среду стартовал конкурс рисунков, приуроченный к 210-летию со дня рождения русского прозаика и поэта Николая Гоголя, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Принять участие в конкурсе, приуроченном к 210-летию со дня рождения Гоголя, могут все жители городского округа Люберцы. Для этого необходимо принести свою творческую работу в Детскую и юношескую библиотеку поселка Малаховка – организатору конкурса», – говорится в сообщении.

Произведения Гоголя доступны для понимания даже самым юным участникам. Участвовать могут и школьники старше 6 лет. Для конкурсантов постарше участие в творческом состязании будет попыткой самовыражения.

Конкурсная работа может быть выполнена в любом стиле. Рисунки принимают в Детской и юношеской библиотеке до 28 октября. 30 октября состоится подведение итогов и награждение. Победителей и призеров наградят сувенирами, а всех участников – грамотами.

Ознакомиться с конкурсными рисунками можно будет на экспозиции в библиотеке, она расположена по адресу: Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом №1.

Информацию об участии можно уточнить по телефону: 8(495)501-42-66.