РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 окт. В подмосковном Подольске после жалобы жителя вынесли пять постановлений на водителей автобусов маршрута №29К за невыдачу билетов и непредоставление возможности безналичной оплаты проезда, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на невыдачу билета в общественном транспорте. Он отметил, что на маршруте 29К (станция Подольск – станция Гривно) в микрорайоне Климовск водитель отключил терминалы для безналичного расчета и отказывал в перевозке без оплаты проезда наличными. При этом водитель ссылался на придуманное правило по оплате только наличными.

«Перевозку пассажиров по маршруту №29К осуществляет ООО «Автомиг». С 3 по 9 октября были проведены проверки указанного маршрута. По итогам были выявлены нарушения правил перевозок пассажиров. В частности, невыдача пассажирам документа, подтверждающего оплату проезда, и непредоставление возможности безналичной оплаты проезда с использованием единой транспортной карты», – сказал замдиректора ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» Анатолий Милькин.

Он отметил, что на двоих водителей, как на лиц ответственных за выдачу документа, подтверждающего оплату проезда, было вынесено 5 постановлений по делу об административном правонарушении, также было вынесено постановление на пассажира за безбилетный проезд.

На данном маршруте работает 9 автобусов малой вместимости. Автобусы оборудованы соответствующими терминалами для безналичной оплаты проезда. На момент проверки все терминалы были в исправном состоянии.

«Единая транспортная карта и ее приложение на банковской транспортной карте принимаются для оплаты проезда на общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок всеми перевозчиками. В случае неработоспособности терминалов оплаты, установленных в транспортных средствах перевозчиков, и невозможности по этим причинам произвести оплату проезда перевозчики не вправе отказать пользователям в оказании услуги перевозки», – пояснил Милькин.

По его словам, в таком случае перевозчики оказывают услугу перевозки без взимания платы за проезд с пассажира с предоставлением проездного билета на бумажном носителе. При этом транспортное средство считается технически неисправным и подлежит замене.