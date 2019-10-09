РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. Благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся «Добрый шкаф» пройдет в Люберцах 20 октября, откроется сразу 12 пуктов, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В ходе акции жители передадут нуждающимся одежду, обувь и игрушки. Летом этого года акция впервые прошла в десяти точках сразу.

«На этот раз будет открыто 12 пунктов – в Люберцах и во всех поселках округа», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в пункты сбора вещей можно будет принести одежду, обувь, химические средства, ванночки, горшки, кроватки, новое белье, игрушки и книги.

Далее все собранные вещи поступят на сортировку и чистку, а потом их отправят в детские дома и нуждающиеся семьи по всей России. Время проведения акция – с 11:00 до 15:00.