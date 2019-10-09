РИАМО - 9 окт. В проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование, в котором жители Москвы выскажутся по поводу реконструкции клеверных развязок на северо-востоке и юге МКАД, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в планах реконструкция развязки на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецкой улицей. Их хотят заменить на современные эстакады и тоннели, что увеличить пропускную способность.

«В новом голосовании проекта будет пять вопросов. В первом москвичи ответят, поддерживают ли они идею реконструкции клеверных развязок, во втором – каким видом транспорта пользуются, в третьем – как часто бывают в районах, где планируются новые развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецкой улицей», – говорится в сообщении.

В двух последних вопросах у горожан выяснят, станут ли они пользоваться новыми развязками на МКАД, а также поинтересуются их мнение по поводу транспортной ситуации, которая может сложиться после реконструкции.

За последние годы в столице реконструировали 16 устаревших развязок клеверного типа, благодаря чему пропускная способность увеличилась на 30%.

«Активный гражданин» – это интернет-площадка, на которой проводят голосования среди жителей столицы. Проект начал работу в 2014 году. На сегодняшний день к нему присоединились 2,6 миллиона человек.