РИАМО - 9 окт. На начало октября на территории бывшего завода АМО «ЗИЛ» в Москве построили 5,1 километра дорог, старую промышленную зону реорганизуют и создадут на ее месте новый микрорайон, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В рамках редевелопмента ЗИЛа до 2028 года за счет средств инвесторов запланировано размещение 25 детских садов суммарно на 3825 мест, восемь школ на 10 тысяч мест и трех поликлиник на 1820 посетителей в смену», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

На данный момент на территории бывшего завода уже ввели 18 инвестиционных объектов, в том числе и жилых. К моменту завершения реорганизации АМО «ЗИЛ» с учетом прилегающих территорий здесь будут проживать около 75 тысяч жителей. Кроме того, переустройство бывшей промзоны создаст порядка 65 тысяч новых рабочих мест.

«Для комфортной навигации внутри квартала и организации подъездных путей в планах – строительство 33 километра дорог и девять пешеходных переходов, также будут введены пожарного депо и здание ОВД», – заключил Левкин.