РИАМО - 9 окт. Московский городской суд смягчил наказание Ивану Подкопаеву, осужденному за нападение на сотрудников Росгвардии на акции 27 июля в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Подкопаеву суд смягчил наказание до 2 лет», – сказал собеседник агентства.

Осужденный выплатил компенсацию пострадавшим, это учел суд при пересмотре приговора.

Тверской суд 4 сентября признал 25-летнего Подкопаева виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.