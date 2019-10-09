РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 окт. В жилом комплексе «Томилино» подмосковных Люберец в ночь на среду произошла авария, из-за которой пять домов остались без электричества и отопления, сообщается в Instagram-аккаунте дольщиков и жителей ЖК.

«В пяти домах ЖК «Томилино» нет света. Также нет отопления. Мы просим помочь», – говорится в сообщении.

В комментариях к посту замглавы администрации муниципалитета Эдуард Рыжов сообщил, что аварийная ситуация на электросетях находится на контроле у властей. Он отметил, что установлен дизельный генератор для обеспечения аварийного энергоснабжения.

«Аварийная ситуация будет устранена до 14:00 (9 октября – ред.). Также будет решаться вопрос с подключением тепловой энергии», – уточнил Рыжов.